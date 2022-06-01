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Haberler Ekonomi Ege Üniversitesi 93 sözleşmeli personel alacak

Ege Üniversitesi 93 sözleşmeli personel alacak

Ege Üniversitesi 93 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 haziran 2022

01.06.2022, 09:23

Ege Üniversitesi 93 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır. " dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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