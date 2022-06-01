İlk hedefimiz 3 bin kilometre ve ötesi

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ilki Bursa'da gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş başta olmak üzere Bursa ve ülke ekonomisine yön veren sanayi devlerinin katılımıyla start alan Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde hedefler ele alındı. Bakan Muş, ilk hedeflerinin, Türkiye'nin ihracat menzilini 3 bin kilometrenin üzerine taşımak olduğunu söyledi. Programın açılışında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, zirvenin ilki için Bursa'yı tercih eden Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Turkuvaz Medya Grubunun Bursa'ya verdiği öneme minnettar olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

SABAH Gazetesi, ihracat sektörüne destek vermek, sektör hakkında bilinçlendirme ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla "Türkiye İhracat Seferberliği" projesini hayata geçirdi. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşen projenin ilk toplantısı dün Bursa'dan başladı. Hilton Otel'deki zirveye Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik ile sanayi odaları başkanları katıldı.

250 MİLYAR DOLARA DOĞRU

Kent ile ülke ekonomisine yön veren sanayi devlerinin de büyük ilgi gösterdiği ihracat seferberliği zirvesinin açılış konuşmasını, Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman yaptı. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda, Bakan Muş, Türkiye'nin ihracat hedeflerini ve bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.

İhracatta hedeflerin üzerinde üstünde biz çizgi yakalandığını belirten Bakan Muş, "Cumhurbaşkanımızın 250 milyar dolar hedefini yakalayacağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin kuzeyindeki sorunlar çıkmasaydı bu hedefi başarmış olacaktık. Turizm gelirleri bizim enerji faturamızı karşılayabiliyordu" dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyaya ihracat yaptığını ve bu alandaki menzilin 3 bin kilometrenin altında olduğunu belirten Bakan Muş, "Uzak ülkeler stratejisi ile geleneksel pazarlarımızı koruyup, ihracatımızın pazar payının düşük oldugu alanlara odaklanmak istiyoruz. Ülkemizin ihracat menzilini 3 bin kilometrenin ötesine taşıyacağız. Bu nedenle ihracatçı ve iş insanlarımızın odak noktasını buraya çevirmek istiyoruz. Latin Amerika'ya ciddi şekilde ağırlık vermek istiyoruz. Uzak ülkeler stratejimizi geliştirme noktasında çalışmalarımız bitmek üzere. Büyümenin yüzde 46'dan biraz fazlası ihracattan geliyor. Gıda ile sıkıntı görürsek, işlenmiş ağaç ürünlerinde yaptığımız gibi gıdada da kısıtlamaya gideriz" görüşünü dile getirdi.

PANELLERDE KENTİN POTANSİYELİ ELE ALINDI

Bursa'nın ihracat Profili ve Potansiyeli konulu paneli Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yönetirken, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik ve Durmaz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz panelist oldu. ● Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün Moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci panelde ise Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın Dosabsiad ve TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Coşkunöz Holding Ceosu Erdem Acay Türkiye'nin ihracat vizyonu ve yani fırsatlar konularını ele aldılar. ● Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yönettiği panele ise Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme A.Ş (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt katıldı. ● Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in yönettiği son panelin konukları ise Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Özkan Kamiloğlu, Erbak - Uludağ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ömer Kızıl, Renault Group Genel Müdürü Hakan Doğu oldu.