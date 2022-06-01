İnternetteki kiralama ve satışlar Maliye’ye bildirilecek

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, kiralık ve satılık evlerde fahiş fiyatların belini kıracak elektronik kontrolün ilk adımını attı. Ev ilanlarının fiyat bilgilerinden platformlar sorumlu olacak. İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları Gelir İdaresi Başkanlığı'na aylık bildirilecek. Kiralık konut fiyatlarının aşırı yükselmesiyle kiracılar ev bulmakta zorlanırken, 3 bakanlık kira fiyatları düzenlemesi için çalışmalara başladı. Düzenleme bu hafta tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Konut fiyatının "puanlama sistemi" aracılığıyla belirlenmesi seçeneği ön plana çıktı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'yle de internetten yapılan satış ve kiralamada fiyat artışının kontrolüne olanak sağlayacak düzenleme yapıldı. Taşınır ve taşınmaz mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik aracılık hizmeti veren siteler, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara, müşterilere yönelik çeşitli bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi. Bu kuruluşlar bildirilen bilgilerin doğruluğundan da sorumlu tutuldu. Bilgiler arasında ilanın yayımlandığı internet adresi, ilanı veren kişilerin adı ve soyadı, unvanı, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, iş yeri adresi, ilan verenler adına gerçekleştirilen satış/tahsilat tutarı ile İdare tarafından belirlenecek diğer detaylar yer alacak. Bu kuruluşlar bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacak. Vatandaş da İdare'ye bildirilmesi gereken bilgileri, ilanların yayınlandığı sitelere vermek zorunda olacak. İlk bildirim, haziranda ilk kez verilecek ilanlar için 1 Ağustos'a kadar, halen yayında olanlar için ise 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere ceza kesilecek. ■ HAZAL ATEŞ