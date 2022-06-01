Kızılelma’nın uçuş tarihi belli oldu

TÜRKİYE'NİN yerli İHA ve SİHA'larını üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Bayraktar TB2'nin mimarı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuş tarihini verdi, Baykar'ın katlanabilir kanatlı ve kısa pistlerden inişkalkış yapabilecek olan Bayraktar TB3 ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma (MİUS) üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gelecek yıl yapacağını söyledi. Bayraktar, "İnşallah Kızılelma'nın ilk uçuşunu gelecek yıl göreceğiz. TB3'ün ilk uçuşu da ya bu yıl sonunda ya da gelecek yılın başında olacak" ifadelerini kullandı.

SIRADA TAKSİ İHA'LAR VAR

ÖTE yandan Bayraktar, yeni proje olan taksi İHA'lar üzerinde çalıştıklarını da şu sözlerle açıkladı: "Daha uzun zaman ufkuna bakarsanız, taksi İHA'lar üzerinde çalışıyoruz. Bunun için daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Bu da temelde yapay zeka anlamına geliyor. Ancak bu, insanların şehirlerde nasıl taşınacağı konusunda devrim yaratacak."