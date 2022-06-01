Türk Hava Yolları tarihi rekora uçuyor

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü etkinlikleri kapsamında kabin ekipleriyle bir araya geldi. İstanbul Havalimanında düzenlenen etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı (Uçuş İşletme) Mehmet Kadaifçiler ve Kabin Hizmetleri Başkanı Özlem Öncel de katıldı. Bolat, "Pandemi öncesinde arı gibi çalıştığımız günlere yeniden döndük hatta tarihi rekora doğru uçuyoruz. Her biri ayrı bir enerjiyle çalışan uçuş ekiplerimize rekora uçmamızda sağlayacakları katkılardan son derece eminiz" dedi.

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