3600 ek gösterge tüm meslekleri kapsayacak

MİLYONLARCA memur, emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının gelirini artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

BEŞTEPE'DE ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında duyurduğu ek gösterge düzenlemesine ilişkin son toplantı önceki gün Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve ek gösterge çalışmasını yürüten ekip katıldı. Yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda konuya ilişkin sunum yapılması ve son şeklin verilmesi bekleniyor. Beştepe'de yapılan toplantıda birisi dar, ikisi geniş kapsamlı olmak üzere 3 alternatif değerlendirildi. Birinci alternatifte polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen başta olmak üzere 4 meslek grubuna yönelik çalışma yapıldı. Diğer iki alternatif de bütün kamu çalışanlarını içine alan düzenlemeleri içeriyor. Ön plana çıkan alternatif ise bütün meslek gruplarını kapsıyor. Kamuda 2008 yılından önce çalışmaya başlayıp yasa çıktıktan sonra emekli olanların emekli ikramiyeleri artacak.

OCAK 2023'TE YÜRÜRLÜKTE

EK gösterge düzenlemesinin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre, polis, öğretmen, din görevlilerinin 3000 olan ek göstergesinin 3600'e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145'e çıkarılması halinde emekli ikramiyesinde (30 yıllık hizmet süresine göre) 45 bin liraya yakın bir artış söz konusu olacak. Örneğin, 25 yıllık hizmet üzerinden polis, öğretmen, dört yıllık üniversite din görevlisinin emekli ikramiyesi yaklaşık 38 bin lira artacak.

MAAŞ 5 BİN 245 LİRADAN 6 BİN 400 LİRAYA ÇIKACAK

EK gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre mevcut ek göstergelere ek olarak hiyerarşik denge gözetildi. Ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları yer alıyor. Öğretmenlerin ek göstergesi 3000'den 3600'e yükseltildi. Emekli öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacak. Örneğin 25 yıl çalışan bir öğretmen emeklisi bugün 5 bin 245 lira alıyorsa yeni düzenlemeyle alacağı tutar 6 bin 400 liraya çıkacak. Yasa yaz aylarında çıkartılsa bile polis, hemşire, din görevlisi ile diğer memurların yeni ek göstergeleri de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

HAZAL ATEŞ