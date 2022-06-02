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Haberler Ekonomi THY bir ülkeye daha uçuş başlattı

THY bir ülkeye daha uçuş başlattı

2.6.2022

THY bir ülkeye daha uçuş başlattı
THY uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Afrika'yı dünyada en fazla noktaya bağlayan THY, yeni uçuş noktası Cuba ile bu kıtada sefer düzenlediği destinasyon sayısını 62'ye çıkardı. Bayrak taşıyıcı marka Boeing B737-8 tipi uçaklarla icra edilecek Cuba seferleri, pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilecek. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Cuba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende, Afrika'nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inandıklarını belirtti.
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