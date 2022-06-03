Edirneli kadın hibe 6 inekle çiftlik kurdu

2016 yılında başlatılan Genç Çiftçi Projesinden yararlanan üreticilerden biri de Edirne merkeze bağlı Kemalköy köyünde yaşayan 42 yaşındaki iki çocuk annesi Kadriye Kuzucu oldu. 2016'daki başvurusuyla kendisine 6 inek hibe edildiğini ve evinin yanına eşinin de yardımıyla küçük bir çiftlik kurduğunu anlatan Kuzucu, "Eşim ve çocuklarım da bana yardımcı oluyor. 2016'dan bu yana süt üretimine devam ediyoruz. 13 büyükbaş hayvanımızdan doğuracaklar var, yavruları olunca onları da yetiştireceğiz." diye konuştu.

Kuzucu, köylerdeki ev hanımlarının devlet projelerine başvurarak iş kurabileceğini dile getirdi. Evde üretmeden oturmanın kimseye katkısı olmayacağını vurgulayan Kuzucu, "Kimse evde oturmasın üretime katkıda bulunsun. Günlük 60 litre süt sağıyorum. Ben de bana sağlanan imkanla aile bütçemize katkıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.

DEVLET DESTEGİYLE SÜRÜ SAHİBİ OLDU

ELAZIĞ'DA, Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği alan Meltem Kuş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak sürü sahibi oldu. 2 çocuk annesi Kuş (30), evlendikten sonra eşinin yaşadığı Elazığ'a yerleşti. Aile bütçesine destek sunmak için iş arayışına giren Kuş, televizyonda gördüğü Genç Çiftçi Projesi'ne 2018'de başvurarak 34 küçükbaş hayvan hibesi aldı. Devletten aldığı küçükbaş hayvanların sayısını çoğaltarak 180'e çıkartan Kuş, eşinin desteğiyle koyunlarını her gün merada besleyip sütünü satarak aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Sürü sahibi olduğu için devlete minnet duyduğunu dile getiren Kuş, projenin çiftçilerin önünü açtığını vurguladı.