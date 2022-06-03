Genç girişimci zirai insansız hava aracıyla ikincilik aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli vurgusu girişimcilerde hayat buluyor. Türkiye'nin verimli topraklarını en iyi şekilde kullanmak isteyen 25 yaşındaki genç girişimci Başak Demir yerli üretim ve milli teknolojiyle zirai insansız hava aracı geliştirdi. Genç girişimci Demir, "Araç, görüntü işleme teknolojisi kullanarak havadan yabancı ot tespiti gerçekleştiriyor. Yalnızca ihtiyaç olan alanda ilaçlama yapıyor. Gübre kullanımını ve maliyeti azaltıyor" dedi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi mezunu Başak Demir, KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile Dünyanın ve Türkiye'nin ilk zirai insansız hava aracını geliştirdi. Başkan Erdoğan'ın yerli ve milli adım atılmasına dair yönlendirmesinin kendisine ilham olduğunu söyleyen Demir, "İnovasyonda Kadın" temalı 5. Girişimcilik Kampına katılıp Zirai İnsansız Hava Aracı projesi ile Türkiye çapında ikinci oldu. Ödülünü Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan aldı. Yarışmadan aldığı finans katkısı yeterli olmayınca KOSGEB'e başvurdu. KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında kabul edildi ve kendi şirketini kurdu.

HAVADAN İLAÇLAMA

Demir ve 10 kişiden oluşan ekibi KOSGEB sürecini başarılı bir şekilde bitirerek 10 litre kapasitesinde genel ilaçlamanın haricinde arazi üzerinde sadece yabancı ot üzerine ilaçlama gerçekleştiren araç üretti. Demir, "Belirli bir seviyenin altına indiğinde şarjını otonom bir şekilde dolduran ürün yerli üretim ve yazılıma sahip. 10 metre karelik alana havadan ilaçlama yapıyor" ifadesini kullandı. Kullanan çiftçilerin üründen memnun olduğunu, aracın tarladaki verimliliği artırıp maliyetleri azalttığını ifade eden girişimci Demir, mevcutta traktör kullanılarak yapılan ilaçlama yöntemlerinde kullanılan mazot giderinin de ürün sayesinde ortadan kalktığını söyledi.

YURT DIŞINA AÇILACAK

Hali hazırda İstanbul ve Samsun'daki tarlalarda kullanılan ürünün haziran sonunda yurt dışına satışı da gerçekleşecek. Tarım teknolojisinde lider bir ekip olarak aracı geliştirmeye devam edeceklerini belirten Demir, şunları söyledi: "KOBİ Finansman Desteği İşletme Kredisi Mikro Ve Küçük İşletme Hızlı Destek Programı Kredilerinden ve Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesinden faydalandık. Önümüzdeki dönemde ürünümüzü iyileştirip sonrasında insansız hava araçlarının kullanıldığı 18 farklı sektöre hizmet etmek için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

HALKBANK'TAN DA BIR ÖDÜL

MART ayında Türkiye genelinde düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Mikro ve Küçük İşletme Kategorisinde Türkiye birinciliğine layık görülen Başak Demir, ödülünü Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan aldı.