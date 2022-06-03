İlk 500 arasında 74 Egeli sanayici

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar "İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2021 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde 74 EBSO üyesi bulunmaktadır. Geçen sene 75 üyemiz listeye girmişti. Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda üretimleri İzmir'de olduğu için üyemiz olan firmalar bu sayıya dahil edilmiştir" dedi. Yorgancılar "500 büyük kuruluşun yüzde 15'ini EBSO üyesi firmalar oluşturmaktadır. Yani, her 15 büyük firmadan biri Odamızın üyesidir. EBSO'nun ilk 100 listesine giren firmaların 42 tanesi de 500 büyük listeye girmeyi başarmıştır" diye konuştu.

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