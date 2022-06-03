Pahalılık Bostanlı pazarına uğramıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde kurulan ve kentin gözdesi olduğu için halk arasında "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Bostanlı Pazarı, cazip fiyata satılan ürünleriyle vatandaşların cebini rahatlatıyor. Kadınların göz bebeği pazaryeri yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yine dolup taşıyor. Ünlü markaların tekstil ürünlerinin çok ucuz fiyatlarla satıldığı Bostanlı Pazarı, klasik pazarlardan farkıyla büyük ilgi görüyor.

Mağazalarda 200-300 liraya satılan tekstil ürünlerinin 20-30 liradan başlayan fiyatlara satılması tüketiciyi koruyan Bostanlı Pazarı'nı cazibe merkezi haline getiriyor. Sadece tekstil ürünlerinde değil sebze meyve fiyatlarında da zincir marketlere göre oldukça uygun fiyatlar sunan Bostanlı Pazarı'na gelenler, haftalık gıda ihtiyaçlarını da buradan karşılıyorlar.

GÜÇLÜKLE YÜRÜNEBİLİYOR

Büyük tekstil fabrikalarının defolu ve ihracat fazlası tekstil ürünlerinin satıldığı Bostanlı Pazarı, toplumun her kesiminden vatandaşın Çarşamba günleri akınına uğruyor. Ünlü markaların şort, tişörtlerinin satıldığı pazar tezgahlarına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle vatandaşlar neredeyse adım atmakta zorlanıyor. Özellikle alışveriş tutkunu kadınların vazgeçilmezi olan Bostanlı Pazarı, son yılların yükselen trendi olan "sosyete pazarları" arasında ön plana çıkıyor. Ucuz ve birbirinden cazip tekstil ürünleriyle ünü İzmir sınırlarını aşan Bostanlı Pazarına çevre il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaş ucuz fiyattan alışveriş yapmaya geliyor. Karşıyaka Belediyesi ve pazar esnafının elbirliğiyle üstü kapatılarak korunaklı hale getirilen pazaryerine yerleştirilen güvenlik kameraları da pazar süresince güvenli alışverişi sağlıyor. Vatandaşlar cazip fiyata satılan ürünlerden alabilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, pazarcıların "Gel abla bedava" şeklindeki nidaları, pazaryerini daha da renklendiriyor.

İZMİR İÇİN BİR ŞANSTIR

Alışverişe gelen vatandaşlar da ucuzluktan çok memnun olduklarını belirterek "Bu pazarda kaliteli ürünleri en uygun fiyata bulabiliyoruz. Mağazalarda 200-300 liraya satılan tekstil ürünleri burada çok ucuz. Üstelik terlikten şorta kadar her türlü ihtiyacımızı buradan karşılayabiliyoruz. Böyle bir pazar İzmir için gerçekten bir şans" diye konuştular.

BU UCUZLUK BASKA YERDE YOK

İZMİR Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, "Bostanlı Pazarı'nda tekstil ürünlerinde olduğu gibi en uygun fiyatlarla sebze meyve ürünleri satılıyor. En ucuz pazar olan Bostanlı Pazarı'nda pahalılık yok, ucuzluk var. Gelenler iyi biliyor. Özellikle tekstil ürünlerinde bu pazardaki ucuzluk hiçbir yerde yok" diye konuştu. TOLGA TEKİN