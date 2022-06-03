Projesi TOGG programına seçildi

Sivas'ta yüksek lisans öğrencisi Murat Şahin'in, kara ve deniz taşıtlarında ahşap yerine geri dönüştürülebilir polimer kompozit ekipmanların kullanımına yönelik AR-GE projesi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG ) ve Bilişim Vadisi'nin hızlandırma programına seçildi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu Şahin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Cumhuriyet Teknokent'te projesi için çalışmalara başladı.

300 BİN LİRALIK DESTEK

Genç girişimci, Ekim 2021'de KOSGEB'ten 300 bin liralık AR-GE ve inovasyon desteği alarak yıl sonuna doğru teknokent bünyesinde firmasını kurdu. Proje, Nisan 2022'de de TOGG ve Bilişim Vadisi'nin 850'yi aşkın başvurudan hızlandırma programına seçtiği 46 girişim arasında yer aldı. Şahin, projeyle polimer bazlı kompozit malzemelerin genleştirilerek mobilya paneline dönüştürüleceğini, bu sayede taşıtların iç donanımının daha hafif hale geleceğini söyledi. Ürünün hafifletilmesiyle taşıtlarda yakıt tüketiminin ve egzoz salınımının azaltılması, buna bağlı olarak parça ömrünün de uzatılmasının öngörüldüğünü belirten Şahin, "Şu anda piyasadaki birçok ürün çeşitli ağaç türevlerinden üretilmekte, dolayısıyla yüksek yoğunluğa ve kütleye sahipler. Biz ise verimli şekilde polimer kullanarak ağaç tüketiminin önüne geçmek ve çevreye karşı bir sorumluluk oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.