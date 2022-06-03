Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda, "Tarım ve Orman Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Tercihlerin ÖSYM Başkanlığınca 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır. Alınacak personel dağılımı aşağıda yer almaktadır." dendi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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