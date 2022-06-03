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Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tercihler, 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek.