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Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tercihler, 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek.

03.06.2022, 09:23

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda, "Tarım ve Orman Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Tercihlerin ÖSYM Başkanlığınca 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır. Alınacak personel dağılımı aşağıda yer almaktadır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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