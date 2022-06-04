2.5 milyon liralık taksi plakaları kapışıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropolde faaliyet gösterecek 96 taksi plakası satışı için ihale düzenledi. Fuar Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan ihalede taksi plakaları kapış kapış gitti. 96 plaka için 189 kişinin başvuru yaptığı kaydedilirken, ihalede plaka başına fiyatların ortalama KDV hariç 2.5 milyon lira olduğu bildirildi. Bazı plakalar için verilen tekliflerin 3.1 milyon liraya kadar çıktığı kaydedildi. Böylece Büyükşehir Belediyesi, sadece vereceği plaka tahsis belgesi karşılığında 250 milyon lira gelir elde etmiş oldu.

2 AY SONRA YİNE ÇIKARSA

Bu arada İzmir'de taksi plakası fiyatlarının 3 milyon lira civarında olduğu belirtildi. İzmir'de Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere ilçelerinde faaliyet göstermek üzere "T' Plakalı Ticari Taksi Sayısının 96 adet Arttırılması İşi"nin Kapalı Teklif Usulü İhalesi işlemi yapıldı. Muhammen bedeli 1 milyon 800 bin lira olarak belirlenen her bir taksi plakası rekabet koşulları içinde 2.5 milyon liraya kadar çıktı.

YENİ İHALELER OLUR MU

Teklikler uygun görülürken belediyenin kasasına ise yaklaşık 250 milyon lira para girmiş oldu. Bu ihalenin ardından taksici esnafında "Büyükşehir Belediyesi, hiçbir maliyeti olmadan elde ettiği bu 250 milyon liranın ardından birkaç ay sonra yeni ihalelere çıkar mı?" kaygısı oluştu.

İSİMLER AÇIKLANSIN

Taksici esnafı, plaka alanların isimlerinin de açıklanmasını isteyerek, "Taksi simsarlarının yakınlarının üzerlerine plaka alıp almadığı da araştırılmalıdır" dedi.