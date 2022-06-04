Denizli’nin Mayıs ihracatı 348 milyon dolara ulaştı

MAYIS ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Denizli İhracatılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "İhracatımız tam 2 yıldır aralıksız artıyor" dedi. Denizli ihracatı Mayıs'ta yüzde 2.3 artışla 348 milyon dolara ulaşırken, DENİB üyelerince kaydedilen ihracat yüzde 4.9 artarak 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. Memişoğlu, "Denizli'nin Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ihracatı 2 milyar doları geride bırakarak 2 milyar 43 milyon dolar oldu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21.8 arttı" dedi.SEBAHATTİN ALP