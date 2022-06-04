  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Denizli’nin Mayıs ihracatı 348 milyon dolara ulaştı

Denizli’nin Mayıs ihracatı 348 milyon dolara ulaştı

4.6.2022

Denizli’nin Mayıs ihracatı 348 milyon dolara ulaştı
MAYIS ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Denizli İhracatılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "İhracatımız tam 2 yıldır aralıksız artıyor" dedi. Denizli ihracatı Mayıs'ta yüzde 2.3 artışla 348 milyon dolara ulaşırken, DENİB üyelerince kaydedilen ihracat yüzde 4.9 artarak 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. Memişoğlu, "Denizli'nin Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ihracatı 2 milyar doları geride bırakarak 2 milyar 43 milyon dolar oldu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21.8 arttı" dedi.
SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA