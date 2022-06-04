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Haberler Ekonomi Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak

Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak

Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi ve elemanı olarak 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Haziran 2022 olarak açıklandı.

04.06.2022, 09:58

Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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