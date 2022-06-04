Kira artış oranı yüzde 39.33’ü aşmayacak

8 milyon kiracıyı ilgilendiren Haziran ayı kira artış oranı yüzde 39.33 olarak gerçekleşti. Bu artışa göre 2 bin lira kira ödeyen vatandaşın kirası 2 bin 786 lira, bin lira kirası olan için de zam dönemiyse 1393 liraya yükselecek. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kira sözleşmelerinde Haziran ayı içerisinde uzama dönemi başlamış tüm konut ve çatılı işyeri kiracıları sadece yüzde 39.33 artış yapacaklardır. Bunun üzerinde bir artışı kabul etmek zorunda değildirler. Bu oran beşinci yılın sonuna kadar geçerli" diye konuştu.

ÜST SINIR TÜFE'YE ENDEKSLİ

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39.33 oldu. Kira artışına ilişkin üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirleniyor. Açıklanan tutar ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Kira artışına sabit oran formülüne ilişkin düzenlemenin bir Meclis'e gelmesi beklenirken, geçici olarak yapılacak bu düzenleme geriye doğru işlemeyeceği için sözleşme dönemi gelenler bu oran üzerinden artışa gidecek. Haziran ayı kira artış oranına göre konut kirası 4 bin lira olan bin 573 lira artışla 5 bin 573 lira ödeyecek.

ÜZERİ TALEP GEÇERSİZDİR

Kiraz, Borçlar Kanunu'a göre bu oranın üstündü artış yapılamayacağını belirterek, "Sözleşme hükmü, bunun üzerindeki talebi geçersiz kılıyor. 5 yıl dolduğu için ev sahibi rayiç bedel arttı diyerek ekstra artışa girebilir. Bunun için de kira bedeli tespiti için mahkemeye başvurabilir" dedi.