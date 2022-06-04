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Haberler Ekonomi Midilli’ye ilk seferin biletlerini alabilirsiniz

Midilli’ye ilk seferin biletlerini alabilirsiniz

4.6.2022

Midilli’ye ilk seferin biletlerini alabilirsiniz
İZMIR'DEN Midilli'ye yaz boyunca hafta sonları yapılacak gemi seferleri 17 Haziran'da başlıyor. İlk seferin biletleri bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak alınabilir. Ayrıca 9 Haziran Perşembe gününden itibaren İzmir Limanı'ndaki İZDENİZ satış ofisinde de bilet satışı başlayacak. Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün koordine edeceği İzmir-Midilli gemi seferlerinin ilki 17 Haziran Cuma günü yapılacak. Yaz boyunca her hafta cuma günleri 09.30'da İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak 404 yolcu kapasiteli İhsan Alyanak yolcu gemisi, 2 saat 45 dakikalık seferle Midilli'ye varacak.
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