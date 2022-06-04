Midilli’ye ilk seferin biletlerini alabilirsiniz

İZMIR'DEN Midilli'ye yaz boyunca hafta sonları yapılacak gemi seferleri 17 Haziran'da başlıyor. İlk seferin biletleri bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak alınabilir. Ayrıca 9 Haziran Perşembe gününden itibaren İzmir Limanı'ndaki İZDENİZ satış ofisinde de bilet satışı başlayacak. Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün koordine edeceği İzmir-Midilli gemi seferlerinin ilki 17 Haziran Cuma günü yapılacak. Yaz boyunca her hafta cuma günleri 09.30'da İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak 404 yolcu kapasiteli İhsan Alyanak yolcu gemisi, 2 saat 45 dakikalık seferle Midilli'ye varacak.

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