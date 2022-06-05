Bank Asya’nın İzmir’deki mülk ve tesisleri satılıyor

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Asya Katılım Bankası'na ait Torbalı'daki taşınmaz ve üzerindeki tesisler satışa çıkarıldı. 2015'te mali bünyesindeki dengenin artarak bozulması nedeniyle yüzde 63'ü TMSF'ye devredilen ve 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrasında 'terör eylemlerine destek verdiği' gerekçesiyle faaliyet izinleri tamamen iptal edilen Asya Katılım Bankası'nın İzmir'deki gayrimenkulleri de satılıyor.

TMSF tarafından yapılan duyuruda müflis Asya Katılım Bankası'nın Torbalı'daki tesislerinin elden çıkarılmak istendiği görülürken, Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan boş durumdaki gayrimenkul için ihale ilanı yayınlandı. 12 bin 77 metrekare büyüklüğündeki taşınmaza 25 milyon liralık tahmini bedel biçildi. Sanayi bölgesindeki parselin üzerinde atıl durumda binalar yer alıyor. İhale, 22 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da yapılacak.