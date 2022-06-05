Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,66 kazançla 2.601,25 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,65 artışla 982,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 kazançla 6 bin 585 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,37 değer kazanarak 16,5250 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,23 artışla 17,7180 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı yüzde 0,40 kazançla 20,7410 liraya yükselirken, İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 değer kazanarak 17,2120 liradan alıcı buldu.

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