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Haberler Ekonomi Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak!

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak!

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

05.06.2022, 09:46

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarsus Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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