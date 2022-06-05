  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türkiye’nin başarısını ülkeler merak ediyor

Türkiye’nin başarısını ülkeler merak ediyor

5.6.2022

Türkiye’nin başarısını ülkeler merak ediyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yatırım taleplerine hızlı cevap verdiğini belirterek, "Yasalarımızın, mevzuatımızın ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ekonomi yönetiminin bu konuda pozitif yaklaşımı ciddi bir şekilde onları etkiliyor." dedi.

Nebati, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yapılan İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin varlığı ve ağırlığı bu toplantıda da kendisini çok açık bir şekilde hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

POZİTİF AYRIŞTI
BAKAN Nebati, Türkiye ekonomisinin geçen sene büyümeye devam ettiğini ve bu yılın ilk çeyreğinde de Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen aynı başarıyı gösterdiğini anlattı. Nebati, "Anlaşılıyor ki bu büyüme daha da devam edecek. Dolayısıyla da savaştan bu kadar ciddi bir şekilde etkilenen, salgında da büyük bir başarı ortaya koyarak yoluna devam eden Türkiye'nin, böylesine bir başarıyı sürekli hale getirmesini ülkeler merak ediyorlar, biz de anlatıyoruz." diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA