Türkiye’nin başarısını ülkeler merak ediyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yatırım taleplerine hızlı cevap verdiğini belirterek, "Yasalarımızın, mevzuatımızın ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ekonomi yönetiminin bu konuda pozitif yaklaşımı ciddi bir şekilde onları etkiliyor." dedi.

Nebati, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yapılan İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin varlığı ve ağırlığı bu toplantıda da kendisini çok açık bir şekilde hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

POZİTİF AYRIŞTI

BAKAN Nebati, Türkiye ekonomisinin geçen sene büyümeye devam ettiğini ve bu yılın ilk çeyreğinde de Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen aynı başarıyı gösterdiğini anlattı. Nebati, "Anlaşılıyor ki bu büyüme daha da devam edecek. Dolayısıyla da savaştan bu kadar ciddi bir şekilde etkilenen, salgında da büyük bir başarı ortaya koyarak yoluna devam eden Türkiye'nin, böylesine bir başarıyı sürekli hale getirmesini ülkeler merak ediyorlar, biz de anlatıyoruz." diye konuştu.