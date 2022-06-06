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Haberler Ekonomi ABD’li petrol şirketleri yeniden Venezuela’da

ABD’li petrol şirketleri yeniden Venezuela’da

6.6.2022

ABD’li petrol şirketleri yeniden Venezuela’da
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, petrol şirketlerine Venezuela'da yeniden faaliyetlerine başlaması için lisans verdiğini söyledi. Arjantin'in "Radiofonica" isimli radyosuna konuşan Maduro, ABD tarafından ülkesine yönelik uzun süredir uygulanan ekonomik yaptırımların bir miktar gevşetildiğini ve bunun anlamlı olduğunu belirtti. Maduro, "Amerika Birleşik Devletlerinin, (ABD'li) Chevron'a, (İtalyan) Eni'ye ve (İspanyol) Repsol'a Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermesi, hafif ama önemli adımlardır." ifadesini kullandı.
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