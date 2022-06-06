Anadolu Efes’ten Muğla’ya yeşil katkı

Muğla'da geçen yılki büyük orman yangının ardından Anadolu Efes'ten kente yeşil destek geldi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Efes Gönüllüleri, şirketin iş ortakları ile birlikte Marmaris'te yanan yerlere fidan dikerek yeşillendirdi. Fidan dikimine, komedyen Kaan Sekban da katılarak destek oldu. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, doğayı iyileştirmeye yönelik çabalarının yanı sıra Muğla'ya yeni sürdürülebilir turizm rotaları kazandırarak, turizmin çarpan etkisiyle yerel kalkınmaya ve kadınların güçlendirilmesine katkı sunmak istediklerini ifade etti.

5 YENİ TURİZM ROTASI

Anadolu Efes ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP ortaklığında 15 yıldır yürüttüğü 'Gelecek Turizmde' programının rotasını da Muğla'ya çevirdi. Genel Müdür Onur Altürk, 'Gelecek Turizmde' çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla Muğla bölgesinde 5 yeni alternatif turizm rotasının oluşturulması, 500 kişiye sürdürülebilir turizm eğitimlerinin verilmesi hedefi ile hareket ettiklerini söyledi. 2018'den bu yana 'Gelecek Turizmde' kapsamında Muğla Köyceğiz'deki Aromatik Bitkiler Evi projesiyle bölgeye katkı sunduklarını ancak bu yıl katkının kapsamını genişleteceklerini aktaran Altürk, "Muğla'nın yaralarının sarılmasına, bölgenin çevresel, sosyal ve ekonomik onarımına katkı sunmak için buradayız" diye konuştu.■ METİN BURMALI