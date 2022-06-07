Zorlu Konak projesi kararı yargıya taşındı

İZMİR kent gündeminde yüksekliği nedeniyle tartışmalara neden olan Zorlu Konak Projesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Zorlu Grup, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projenin yüksekliğini 132 metreden 84 metreye düşüren kararını, kazanılmış haklarını ortadan kaldırdığını belirterek yargıya taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 12 Temmuz 2021'de alınan meclis kararı ile projenin yüksekliğinin Kadifekale (Pagos) Tepesi'ni baz alarak 84 metre olması yönünde karar kılmıştı. Zorlu Grubu, 84 metrelik kararın iptalini istedi. İtiraz dilekçelerinde "Müvekkil şirketin terkinin karşılığında elde edilen yapılaşma haklarının dava konusu plan değişikliği ile geri alınmasında hukuka uyarlık yoktur. Dava konusu işlemin bu nedenle de iptali gerekir" denildi.

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