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Haberler Ekonomi Gebze Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

08.06.2022, 10:09

Gebze Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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