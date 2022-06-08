İESOB, İzmir PTT ile protokol imzaladı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), esnafın e-ticarette daha etkin olabilmesi amacıyla İzmir PTT Başmüdürlüğü ile protokol imzaladı. İzmirli esnaf ve sanatkarlara tüm kargo gönderilerinde avantajlı fiyatlar sunan protokol, esnafın internet üzerinden yapılan ticaretteki payını arttıracak.

Esnaf ve sanatkarların işlerinin imzalanan protokolle kolaylaşacağının altını çizen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu "E- ticaret sistemi artık ticari hayatın en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Ülkemizde ve dünyada internet üzerinden alışveriş yapma oranı her geçen gün artmaktadır. Pandemi süreci de online ticaretin önemini ve iş hacmini arttırmıştır. Hedefimiz esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı, en iyi ve en uygun şartlarda karşılamalarını sağlamaktır" dedi.

DESTEKLER SÜRMELİ

Salgın bitse bile pandemi sürecinden olumsuz yönde en fazla etkilenen kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu vurgulayan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Gelişen çağın şartlarına ayak uydurmaya çalışan küçük işletmelere destek ve teşviklerin sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle başta PTT Başmüdürü Adnan Sert olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

KALITELI VE HIZLI HIZMET VERECEGIZ

İZMİR PTT Başmüdürü Adnan Sert, 182 yıllık bir kurum olan PTT'nin İzmirli esnaf ve sanatkarlara kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi hedeflediğini belirterek, "Kargo hizmetlerinde gerçekleşecek olan indirim bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatacaktır. İESOB ile yaptığımız protokolün tüm üyelere hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

■ TOLGA TEKİN