Sağlık turizmine dizi ve filmlerle tanıtım desteği

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde sağlanacak sağlık turizmi destekleri kapsamında, yurt dışında gösterimi yapılan dizi ve filmlerdeki ve dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri için yüzde 60 destek verilecek. Destek süresi 5 yıl, destek üst limiti de yılda 1,2 milyon lira olarak uygulanacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş sağlık hizmeti ihracatına yönelik yeni destekleri komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası, istihdam, mesleki eğitim ve yabancı dil, ürün yerleştirme, spor sektörü ve portal desteği olarak duyurdu.

Kuruluşların sigorta harcamaları desteklenecek. Bu arada İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özçelik Heper, Türkiye'nin sağlık turizminde dünyada 9'uncu sırada olduğunu ve en çok göz hastalıkları için sağlık turistlerinin geldiğini bildirdi. Heper, "Göz ameliyatlarını, saç ekimi, estetik-plastik operasyonlar, diş tedavileri, obezite, tüp bebek ve kısırlık tedavileri izliyor" dedi.