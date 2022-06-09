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Haberler Ekonomi Gebze Teknik Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Gebze Teknik Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Gebze Teknik Üniversitesi'nin 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağı öğrenildi.

09.06.2022, 10:34

Gebze Teknik Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d ve 31. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" ve "Öğretim Görevlisi" alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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