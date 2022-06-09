‘Şartlar oluşunca onu değerlendirmek lazım’

BİR online alışveriş firmasının kurucu ortağı ve eski CEO'su Nevzat Aydın'ın konuk konuşmacı olarak katılıp girişimcilik deneyimlerini paylaştığı Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 80. Ege Toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Girişimcilik deneyimi ve tecrübelerini aktaran Aydın, "Bazen bir takım şartlar doğru şekilde oluşunca onu değerlendirmek lazım" dedi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelken Biçer, "Girişimcilik daha güvenli geleceğin en önemli itici gücüdür. Biz de bunu eyleme döküyoruz. Geçtiğimiz hafta EGİAD Melekleri olarak Eurıtech Avrasya Arge, İnovasyon ve Teknoloji Ödüllerinde 'Yılın Melek Yatırım Ağı' seçildiğimizin müjdesini de paylaşmak isterim" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR

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