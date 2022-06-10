Devlet katkısıyla başladı şimdi Avrupa’ya ürün satıyor

TOKAT'TA yöresel ürün üretimi yapan Sazlıca Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilk ihracatını Avusturya ve Almanya'ya gerçekleştirdi. KOSGEB desteği ile yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Sazlıca firmasının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Oktay, "Devletimiz KOSGEB aracılığıyla bizlere kuruluş desteği, işletme gideri desteği, makine teçhizat desteği, SGK gideri desteği, personel desteği ve benzeri daha birçok sınırsız destek verdi. Son olarak da ihracata başladık" dedi.

Organik kuşburnu marmelatı geliştirdiğini belirten Oktay, "Biz farklı olarak üzüm suyundan şekersiz olarak yapıyoruz. Sirke çeşitleri ve reçeller de imal ediyoruz. Şu anda yaklaşık 1520 çalışanımız var. Hepsi dezavantajlı kadınlardan oluşuyor. Onların ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.