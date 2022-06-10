Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı GES koşullarını açıkladı

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı GES koşullarını açıkladı. Buna göre; 15-22 Haziran arasında talep toplanacak. Senetler için asgari talep tutarı bin TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek.