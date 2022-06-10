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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı GES koşullarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı GES koşullarını açıkladı

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı GES koşullarını açıkladı. Buna göre; 15-22 Haziran arasında talep toplanacak. Senetler için asgari talep tutarı bin TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek.

10.06.2022, 18:33 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022, 18:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı GES koşullarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı GES koşullarını açıkladı. Buna göre; 15-22 Haziran arasında talep toplanacak. Senetler için asgari talep tutarı bin TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek.

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