Kirada sabit oran eşyalı evde de geçerli

KİRA artışlarını yüzde 25'le sınırlayan düzenleme yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılan kira sözleşmelerini kapsayacak, 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Yasal düzenlemeye göre sabit artış oranında fatura dahil, eşyalı ev ayırımı bulunmuyor. Kiracı kira dönemi gelince yüzde 25 artış yapacak, ancak beşinci yılını dolduran kiracılar için bu oranın üzerinde artış söz konusu olabilecek.

Yasa Meclis'ten geçmeden önce yapılan kira sözleşmeleri süren vatandaşlar yüzde 25'lik artış sınırına geri dönemeyecek. Bu sınır, 1 Temmuz'da yenilenen kira sözleşmeleri için geçerli olacak. Evin satılması durumunda kiracının eski kira sözleşmesi devam edecek. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç merak edilenleri açıkladı: ● Kira artış sınırının uygulanması için sözleşmenin 1 Temmuz 2022'de başlayıp 30 Haziran 2023'te bitmesi gerekiyor. Düzenleme şu anda oturmaya devam eden, birinci ve 5'inci yıl arasında uzama dönemi gelen kiracıları koruyan bir düzenleme oldu.

Ev sahibi bu oranın altında zam yapabilecek ancak fazlasını talep edemeyecek. ● Geçimini kira geliriyle sağlayan ev sahibi tahliye davası açabilir. Beşinci yılını dolduran kiracılar için mal sahiplerinin kira tespit davası açarak kirayı artırma hakkı bulunuyor. Burada yüzde 25 limiti bulunmuyor. ● 1 Temmuz'dan önce yenilenen kira sözleşmeleri için yüzde 25 güncellemesi söz konusu değil. Haziranda sözleşmesi yenilenenler bu düzenlemeden yararlanamıyor. Geriye dönük bir uygulama söz konusu olmuyor. ● Ev satılsa da kiracının eski sözleşmesi geçerliliğini koruyor. Yeni ev sahibi isterse kiracıya 6 ay süre verir, isterse kira sözleşmesinin bitim tarihinden 1 ay içinde dava açabilir. ● Düzenlemede eşyalı eşyasız ayırımı bulunmuyor. Mevcut tabloda doğalgaz, elektrik, su gibi kalemler arttığı için yüzde 25 uygulanamaz görünüyor. Burada da ev sahipleri ile uzlaşma, anlaşma yoluna gidilebilir. ● Kiraya zam yılda 1 kez sözleşme yenileme tarihinde ve TÜFE 12 ay ortalamasına göre yapılır. 5 yılı geçen kiracı için tespit davası açılıyor. ● Kiracılar bir yıllık dönemde TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, yüzde 25 zam oranı sabit olacak. Böylece 3 bin lira kirası olan 370 lira ödeyecek. Bu uygulama sadece konutlar için geçerli. ● Bu ay sözleşmeleri yenilenler bu fırsattan yararlanamıyor. Buna göre TÜFE 12 aylık ortalaması olan yüzde 39.33 oranında zam yapılması gerekiyor.

HAZAL ATEŞ