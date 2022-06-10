KOSGEB hibe desteği için başvuru bekleniyor

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, enerji verimliliğine yönelik yapılacak yatırımlara 400 bin liraya kadar hibe desteği verilmesini öngören projeden yararlanma çağrısı yaptı. İlk etapta harcamaları KOSGEB tarafından karşılanmak üzere firmaların enerji verimliliği haritası çıkarıldığı bildirildi. Daha sonra ise yüksek enerji tüketen, verimsiz çalışan motorlar AB standartlarında yenileniyor. KOSGEB proje kapsamında değiştirilecek motorlar için 30 bin liraya kadar etüt, 400 bin liraya kadar verimlilik artırıcı yatırım için hibe veriyor. Küçük motorlar için 60 bin liraya, 50-99 TEP arasındaki motorlar için 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Burada toplam giderin yüzde 75'i kadar destek veriliyor. 100- 500 TEP motorlar için ise 400 bin liraya kadar (projenin yüzde 40'ı) hibe desteği sağlanıyor.

İHTİYAÇLAR BELİRLENİYOR

KOSGEB Başkanı Kurt, şu ana kadar programa başvuru yapan firma sayısının 152, hizmet sağlayıcısı olarak başvuru yapan 20 ve etüt proje sertifikasına sahip 16 şirket bulunduğunu söyledi. AB'nin, 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile yeni bir büyüme stratejisi belirlediğine dikkat çeken Kurt, işletmelerin mevcut durumlarını tespit ederek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesini önemli gördüklerini aktardı. Proje başlamadan önce ihtiyaçları tespit ettiklerini dile getiren Kurt, "Bu tespitlerden hareketle KOSGEB olarak yeni bir destek programı kurguladık. Buna da KOBİ Enerji Verimliliği Desteği dedik" diye konuştu. İşletmelerin kullandığı uzun yıllar kullanılmış verimsiz motorların AB standartlarındaki motorlara dönüştürülmesini amaçladıklarını dile getiren Kurt, tasarruf ve verimli imalat ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı öngördüklerini vurguladı.

BÜYÜK KISMI GIDA İŞİNDE KULLANILIYOR

KOSGEB'in analizlerine göre Türkiye'de sanayicilerin elinde 4 milyon 306 bin adet 7.5 kW ve üzeri AC motor bulunuyor. Bu motorların 3 milyon 783 bini ise enerji yönünden verimsiz durumda. Yani KOSGEB'in projesi kapsamında değişime tabi motor sayısı 3 milyon 783 bin civarında. Bu kategoride en çok motor 757 bin 504 ile gıda imalatında yer alıyor. Bunu 518 bin 864 ile fabrikasyon metal imalatı takip ediyor.