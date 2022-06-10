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Haberler Ekonomi Son dakika: Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika: Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberi...Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 853 bin kişi oldu.

AA

10.06.2022, 10:13 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022, 10:32

Son dakika: Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 11,3 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,4 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 20 oldu.

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