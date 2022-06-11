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Haberler Ekonomi Türkiye’ye doğrudan yatırım yüzde 79 arttı

Türkiye’ye doğrudan yatırım yüzde 79 arttı

11.6.2022

Türkiye’ye doğrudan yatırım yüzde 79 arttı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nce, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) "Dünya Yatırım Raporu"na göre, 2020'de ortalama Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) akımlarında dünya genelinde gözlemlenen yüzde 35'lik gerilemeye kıyasla yüzde 15 ile çok daha az bir düşüş gösteren Türkiye'ye gelen UDY akımlarının 2021'de yüzde 79 artışla 14 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Son 19 yıldır sergilenen güçlü performans ile 2002 yılından bu yana Türkiye'ye gelen UDY akımlarının 240 milyar dolar seviyesini aştığına, böylelikle UDY akımlarının Türkiye'nin hem sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağladığına hem de toplam cari açığın yüzde 41'ini finanse ettiğine işaret edildi.
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