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Haberler Ekonomi Şekerde spekülasyona geçit yok

Şekerde spekülasyona geçit yok

12.6.2022

Şekerde spekülasyona geçit yok
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Muhittin Şahin, bu yıl için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve şeker arzı ile ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. TBMM KİT Komisyonu toplantısında sunum yapan Şahin geçen aylarda spekülasyonların da etkisi ile şeker fiyatlarında yaşanan ani artışların önüne geçmek için aldıkları önlemleri anlattı. Şahin, "TÜRKŞEKER bu süreçte tüketici ve imalatçıların uygun fiyatta şeker temin etmeleri için gerekli hassasiyeti gösterdi. Şekerler paketli olarak marketlere yöneltildi ve raflardaki aşırı fiyat artışının önüne geçildi" dedi. ■ ZÜBEYDE YALÇIN
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