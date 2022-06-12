Şekerde spekülasyona geçit yok

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Muhittin Şahin, bu yıl için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve şeker arzı ile ilgili bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. TBMM KİT Komisyonu toplantısında sunum yapan Şahin geçen aylarda spekülasyonların da etkisi ile şeker fiyatlarında yaşanan ani artışların önüne geçmek için aldıkları önlemleri anlattı. Şahin, "TÜRKŞEKER bu süreçte tüketici ve imalatçıların uygun fiyatta şeker temin etmeleri için gerekli hassasiyeti gösterdi. Şekerler paketli olarak marketlere yöneltildi ve raflardaki aşırı fiyat artışının önüne geçildi" dedi. ■ ZÜBEYDE YALÇIN

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