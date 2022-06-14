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Haberler Ekonomi Arkas ve TURMEPA’dan Çeşme’de kıyı temizliği

Arkas ve TURMEPA’dan Çeşme’de kıyı temizliği

14.6.2022

Arkas ve TURMEPA’dan Çeşme’de kıyı temizliği

ARKAS ve TURMEPA iş birliğiyle 16 yıl önce başlatılan Arkas TURMEPA II atık alım teknesi sosyal sorumluluk projesine bu sezon "Arkas Yeşil İçin Mavi Platformu ile Ailece Farkındalık" etkinliğiyle başlandı. Proje kapsamında Arkas çalışanları ve aileleri Çeşme'de kıyı temizliği gerçekleştirdi.

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk "TURMEPA ve Arkasz'ın birlikte sürdürdüğü mavi yolculuğun 16. yılına girmiş olmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. ARKAS'ın derneğimize desteği birçok kuruma örnek oldu" dedi. Etkinlikte 13,5 kg plastik, yarım kg metal, 3 kg cam, 4,5 kg kâğıt 18 kg karışık, 2000 adet sigara izmariti olmak üzere toplam 40 kg atık toplandı. 18 Haziran'da yine Arkas Çeşme Yelken Kulübü'nde çocuklarla atıklardan geri dönüşüm etkinliği yapılacak. Ayrıca aynı gün İstanbul'da Caddebostan sahilinde bu kez İstanbul'da bulunan Arkas çalışanları ile aileleri kıyıları temizlemek için buluşacak.

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