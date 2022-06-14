Genç İZİKAD’ın proje yarışmasını kazananlara ödül

İZMİR İş Kadınları Derneği (İZİKAD) 14. kuruluş yıldönümünü kutladı. İZİKAD'ın bu yıl 10. kez düzenlediği Genç İZİKAD Proje Yarışması'nın ödül töreni de gerçekleştirildi. SwissOtel Büyük Efes'deki törene iş dünyası derneklerinin yöneticileri ile İZiKAD üyeleri katıldı. Kadınların iş hayatında yer almasını teşvik edecek projelere imza atan İZİKAD'ın 'Genç İZİKAD Girişimcilik Proje Yarışması'nda öğrenciler birbirinden değerli projeler ile yarıştı. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, son derece inovatif projeler ile karşılaştıklarını söyledi.

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