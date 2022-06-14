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Haberler Ekonomi Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 10,8 arttı

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 10,8 arttı

14.6.2022

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 10,8 arttı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 10,5 artış oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4, imalat sanayisi sektöründe yüzde 11,9 arttığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,4 azaldığı görüldü.
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