Almanya’da enflasyon 50 yılın zirvesine çıktı

ALMANYA'DA gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 7,9'a çıktı. Bu, 1973 yılından bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği (AB) uyumlu enflasyon da mayıs ayında yıllık yüzde 8,7'ye ulaştı. Detatis verilerine göre Almanya'da tüketici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. AB uyumlu olarak aylık enflasyon yüzde 1,1 oldu. Destatis açıklamasında Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana, özellikle enerji fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığına ve bunun enflasyon üzerinde önemli bir etkide bulunduğuna dikkat çekildi.

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