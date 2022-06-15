Ege’de 5 milyarı aşan yatırımlara teşvik yağdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nisan ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin listeyi yayımladı. Tebliğe göre Nisanda bin 144 firma ve kuruluşun 32.55 milyar TL'lik yatırımı belge verilerek teşvik kapsamına alındı, Ege'ye de teşvik yağdı. Ege'de teşvik verilen yatırım miktarı 5 milyar 203 milyon lirayı buldu. Firmalara faiz desteği, gelir vergisi stopajı desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta prim desteği, sigorta primi işveren hissesi, vergi indirimi, yatırıma katkı oranı destekleri gibi çok sayıda teşvik veriliyor.

ZORLU'DAN TOSYALI'YA

Teşvik verilen şirketler arasında Ege'den ünlü işadamı Ahmet Nazif Zorlu'ya ait Vestel Elektronik, Abalıoğlu ailesine ait Abalıoğlu Deniz Ürünleri, Aydınlı Çerçioğlu ailesine ait Jantsa şirketleri, Tosyalı Grubu bünyesinde yer alan BMC'nin İzmir'deki üretim merkezi ile birlikte tanınmış işadamına ait 150'ye yakın şirket yer aldı. Bin 144 şirket içinde en yüksek teşvik, belge alan en yüksek yatırım Şişe Cam'ın ardından İzmirli bir firmaya verilecek.

EN YÜKSEK 3'TEKİ 2 EGELİ

Yakın zamanda kurulan Air Anka Hava Yolları, İzmir'de gerçekleştireceği yıllık 729 bin ton tarifeli ve tarifesiz havayolu yük taşımacılığı yatırımı için 1,2 milyar TL tutarlı yatırım teşvik belgesi aldı. Listenin 3. sırasında ise Manisa'da üretim yapan ünlü işadamı Ahmet Nazif Zorlu yönetimindeki Vestel Elektronik geldi. Vestel Elektronik ise 1,06 milyar TL tutarında destek alacak. Yönetim Kurulu Başkanlığını Ceyhan Saldamlı'nın yaptığı Aydem Grubu'na bağlı Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak'ta RES santrali kurmak için 615 milyon lira yatırım teşvik belgesi aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'nun yönetiminde yer aldığı Jantsa şirketi de 589 milyon liralık yatırımı için teşvik alacak. Abalıoğlu Grubu da Aydın Didim'de 238 milyon liralık yatırımla çipura ve levrek üretecek.

14 YIL SONRA BIR ILK GERÇEKLESTI

GEÇTİĞİMİZ yıl kuruluşunu tamamlayan Air Anka Airlines'ın merkezi İzmir Gaziemir'de bulunuyor. Şirketin en büyük ortağı ise Belçika vatandaşlığı da bulunan Nurettin Yüksel. Şirket yakın zamanda sermayesini 45 milyon liradan 75 milyon liraya çıkarmıştı. 14 yıl sonra kurulacak ilk havayolu şirketi olan Anka, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) de ruhsat için ön izin aldı. Şirketin personel alımı için iş görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

ERHAN GÜLENÇ