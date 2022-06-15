Mezunlar yatırımcıya girişimlerini tanıttı

TOGG ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'ndan mezun olan 10 girişimci yatırımcılarla bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır,"Milli Teknoloji Hamlesi'yle tüm alanlarda yerlileşmeyi hedefliyoruz" dedi. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş da bir otomobilden fazlasını yapmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi. Daha sonra programı başarıyla tamamlayan 10 girişimci, yatırım fonlarına ve potansiyel müşterilerine girişimlerini tanıttı.

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