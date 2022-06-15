THY’ye Hizmet Ihracatı Özel Ödülü layık görüldü

TÜRK Hava Yolları (THY), 2021 yılında 8,7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde THY, "Hizmet İhracatı Özel Ödülü"ne layık görüldü. 2021 yılında yeniden yükselişe geçen bayrak taşıyıcı havayolu, 2020 yılına göre ihracatını yüzde 66,3 oranında artırarak 8,7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi. THY bu başarısıyla "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasında ilk sırada yer aldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

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