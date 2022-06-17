Azra Galvaniz’den İzmir’e dev yatırım

İzmir'in Aliağa ilçesindeki 30 bin metrekarelik alanda üretime başlayan Azra Galvaniz Fabrikası, görkemli bir törenle açıldı. Açılışa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra siyaset, iş, sanat ve cemiyet hayatından 600 davetli katıldı. Azra Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci, Diyarbakır'dan sonra İzmir'e yatırım yaptıklarını belirterek, "Aliağa'da bulunan fabrikamızı 2 ay önce faaliyete geçirdik. 'Sürdürülebilir sanayi geleceğe yatırımdır' sloganı ile çıktığımız yolculukta hem sıcak daldırma galvaniz işlemini hem de yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımı geleceğe attığımız bir imza olarak görüyoruz" diye konuştu.





100 BİN TON KAPASİTELİ

30 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 10 bin metrekarelik kapalı üretim alanına sahip tesisin İzmir'in birincisi konumunda olduğunu dile getiren Özekinci, "Azra Galvaniz olarak kente yıllık 100 bin ton kapasiteli sıcak daldırma galvaniz havuzu inşa ettik. 100 bin tonluk çeliği İzmir'den başka bir yere göndermeden sıcak daldırma galvaniz yöntemiyle galvanizleyeceğiz. Azra Galvaniz olarak ürün çeşitliliğini ve istihdamı da artıracağız" şeklinde konuştu.





YIL SONUNA KADAR 350 KİŞİYE İSTİHDAM SAGLANACAK

İzmir'den her ay 7 bin ton ürünü İstanbul, Sakarya, Konya ve Ankara'ya gönderdiklerini belirten Recep Özekinci, "Bu da her ay yaklaşık 350 TIR gittiğini gösteriyor. Bu hesaba göre yaklaşık 15 milyon TL ülke ekonomisine ve sanayisine katkı sağlayacağız. Geride bıraktığımız 2 ay içerisinde İzmir'de 160 kişiyi bünyemize kazandırdık. Yıl sonuna kadar 350 kişiyi istihdam edeceğiz" dedi. "İçinde yaşadığımız çevre de bizim için çok önemli" diyen Özekinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün cümlelerimi bir sanayici olarak değil de bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak kuruyorum. Ürünlerimizin tekrardan doğaya kazandırılması için çalışıyoruz. Temiz enerjiyi tarımla birleştirebilirsek en önemli hedeflerimizden birine ulaşmış olacağız. Biz buraya farklı bir enerji vermek istiyoruz. Bu şirket benim şahsıma değil, İzmir'e ait. Buradaki istihdamı artırmayı, gençlerimizin başarılarında pay sahibi olmayı çok önemsiyoruz."





HEM SAĞLAMLIK VERİYOR HEM DE ÇEVRE DOSTU

Galvaniz; demir ve alüminyum gibi metallerin yüzeyine yapılan çinko kaplamadır. Başta makine ve uçak sanayi olmak üzere birçok sanayide kullanılan bu yöntem, metal malzemelerden yapılmış eşya ve araçların daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Sıcak daldırma galvaniz kaplama; çevreye zarar vermemesi, insan sağlığına olumsuz etki göstermemesi ve ekonomik bir yöntem olması sebebiyle tüm dünyada güvenle ve artan oranla kullanılan bir yöntemdir.



■ TOLGA TEKİN/ŞENOL KANTÜRK