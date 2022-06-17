Tuzla’da bu yılki hedef 20 bin yeni istihdam

Tuzla Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle yapılan 5. Kariyer ve İstihdam Fuarı, Tuzla'da başladı. 18 Haziran'a kadar açık kalacak olan fuara 250 firma katıldı. Fuarın açılışına Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İŞKUR Şube Müdürü Türkan Polat, firma yetkilileri ve davetliler katıldı. Firma stantlarını gezip firmalardan bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "15 bin kişi geçen yıl yerleştirdik. Bu yılki hedefimiz 250 firmayla 20 bin kişiye istihdam sağlamak. 19 mesleki eğitim merkezimizde eğitim gören 1200 öğrencimiz iş sahibi olacak. Bu öğrencilerimizin ilk diploma ve sözleşmelerini de yapmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

DİĞER