GES’e çok iyi talep geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana'da düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması"na katıldı. "Türkiye Ekonomi Modeli"ni başarılı şekilde uygulamaya devam ettiklerini belirten Bakan Nebati, "Bu kapsamda, tasarladığımız GES'i bireysel yatırımcılarımıza sunuyoruz. Buna yönelik talepleri 15 Haziran'dan itibaren almaya başladık ve 22 Haziran'a kadar talep toplama süreci devam edecek. Şu anda da talepler çok iyi geliyor" dedi.



3 AYDA BİR ÖDEME

GES'lerin getirisinin yıllık minimum yüzde 23,04 olacağını ve kupon getirilerin vatandaşlara 3 ayda bir ödeneceğini anımsatan Nebati, "Bütçeye aktarılan hasılat paylarına göre, merkeze alınmış olan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden bu gelirin getiri miktarı artma potansiyeli de yüksek olma imkanı sağlayacaktır." dedi.



1000 İHRACATÇI MARKA KOOPERATİF

Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 34,9 seviyesine yükseldiğini belirten Bakan Nebati, "Ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında 1000 marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür eden Nebati, "Halkbank daha da koşacak, yol açacak, sizin önünüzdeki tüm engelleri kaldıracak" diye konuştu. Bakan Nebati ve Arslan, başarılı genç kadın girişimcilere temsili "Halkbank Kredi Belgesi" verdi.