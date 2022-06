Kiracılar yasayla korumaya alındı

Konutlarda yıllık kira artış oranını en fazla yüzde 25 olarak belirleyen kanun yürürlüğe girdi. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında kira bedellerine yapılabilecek artış oranı, TÜFE'ye bakılmaksızın en fazla yüzde 25 olarak belirlendi. İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yasa değişikliğinin kira bedellerini sürekli yükselten ev sahiplerine karşı kiracıları rahatlattığını söyledi. Düzenlemenin kiracıları aynı zamanda enflasyona karşı da koruma altına aldığını söyleyen Güleroğlu, "Kiracılar bu kanunla bir nebze de olsa rahatlayıp avantajlı konuma geçtiler" diye konuştu. Kanuni değişikliğin kiracılar için önemini vurgulayan avukat Nevin Can ise ekonomide atılan olumlu adımlara dikkat çekti. Avukat Can, "Önceki düzenleme uyarınca tarafların kendi aralarında kira artış oranına ilişkin anlaşmalar geçerli olmakla birlikte Türk Borçlar Kanunu'na göre yapılabilecek en yüksek artış, TÜFE'ye göre ortalama yüzde 15 olmuştur" diye konuştu.



OLUMLU YANSIYACAK

Yasanın yürürlüğe girdiğini belirten avukat Nevin Can şunları söyledi: "11 Haziran öncesinde yapılabilecek azami artış TÜFE uyarınca yüzde 39,33'tü. Artık yeni artış oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Tarafların daha yüksek bir oranda ya da TÜFE oranında artış yapılması konusunda anlaşması veya herhangi bir anlaşma yapmaması durumunda kira bedelleri 1 Temmuz 2023 tarihine kadar en fazla yüzde 25 oranında artırılabilecektir. Kira artışlarının belirli bir oranda sabitlenmesi için yapılan bu kanuni değişikliğin, kiracıları biraz olsun rahatlatacağı şüphesizdir. Ekonomide bu yönde yapılacak değişiklikler hane halklarının ceplerine olumlu yansıyacaktır."



TOLGA TEKİN

