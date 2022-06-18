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Haberler Ekonomi Türkiye-ABD ticareti 28 milyar dolara çıktı

Türkiye-ABD ticareti 28 milyar dolara çıktı

18.6.2022

Türkiye-ABD ticareti 28 milyar dolara çıktı
ABD'NİN bağımsızlığının 246'ncı yıl dönümü İzmir'de kutlandı. Gaziemir'deki Ege Serbest Bölgesi Kurucu İşletici AŞ (ESBAŞ) sponsorluğunda, Uzay Kampı Türkiye bahçesinde verilen resepsiyona eşi Cheryl Flake ile katılan ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, "İzmir, ülkelerimizi ve diğer 28 üye ülkeyi birleştiren NATO ortaklığının güçlü bir sembolü konumundadır" dedi. Flake Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin yüzde 30 artış göstererek geçen yıl 28 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Resepsiyona, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile sivil ve askeri yetkililer katıldı.

■ ERCAN AKGÜN
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