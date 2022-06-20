Teknolojik yatırımlarla cari açık düşürülüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli imkanlarla yapılacak üretimler neticesinde dışa bağımlı olunan birçok ürünün sadece Türkiye'de üretilmeye başlanacağını belirterek "Bu işin cari açığın azaltılmasına katkısı 16 milyar 500 milyon lirayı bulabilecek." dedi. Varank, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri ve Muğla Teknopark Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, kente kazandırdıkları yatırımların resmi açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.



21 MİLYON AKTARDIK

Güney Ege Kalkınma Ajansı destekleriyle Muğla'da 26 projenin hayata geçtiğini belirten Varank, sanayiden tarıma, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren bu projelerin yatırım tutarının 30 milyon liranın üzerinde olduğunu bildirdi. Her bir projenin Muğla'nın ekonomisine güç katacağını anlatan Varank; Knidos, Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin kazı ve restorasyon çalışmalarını destekleyerek buraları ayağa kaldırdıklarını söyledi. Desteklerden faydalanma konusunda hiçbir zaman parti veya yerli-yabancı ayrımı olmadığını belirten Varank, Ula'da Organik Üretime Değen Kadın Eli Projesi ile süt ürünleri üretim tesisi kuracaklarını aktardı. Bir ilin gelişiminde, ekonomisinin büyümesinde, refahının artmasında sanayinin lokomotif görevi gördüğünü vurgulayan Varank, Muğla'nın gayrisafi yurtiçi hasılasında sanayinin payının giderek arttığını kaydetti. Muğla Teknopark'a bugüne kadar sabit rakamlarla 21 milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını bildiren Varank, teknoparkın 26 firması ve yüzde 86'lık doluluk oranıyla gelecek adına büyük umut verdiğini söyledi. Bakan Varank şunları kaydetti:



FARKLI ŞEHİRLERDE

"Toplam büyüklüğü 2 milyar 700 milyon lira olan 21 projeyi farklı şehirlerde destekleme kararı aldık. Makine sektörünün öncülük ettiği bu projelerle CNC işleme tezgahlarından sınai robotlara enjeksiyon makinalarından çelikten sürgülü valflara kadar birçok kritik ürün ve teknolojilere yönelik yatırımlar yapılacak."



DİĞER